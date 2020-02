Börse in Frankfurt : Dax hat Rekordhoch im Blick

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Der Dax hat an diesem Dienstag ungeachtet der Coronavirus-Krise einen weiteren Schritt hin zu einem möglichen neuen Rekord gemacht. Der Leitindex kletterte zur Mittagszeit um 0,77 Prozent auf 13.597,74 Punkte.

Am Morgen war er in der Spitze sogar bis auf zwei Zähler an die Bestmarke von 13.640 Punkten aus dem Januar herangerückt.