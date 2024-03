Börse in Frankfurt Dax hält sich nach US-Jobdaten nah am Rekord

Symrise setzte sich an die Dax-Spitze. Die Aktien des Duftstoffe- und Aromenherstellers knüpften mit 2,2 Prozent Aufschlag an ihren zuletzt guten Lauf an. Symrise hatte in dieser Woche mit Jahreszahlen und seinem Ausblick für das laufende Jahr überzeugt. Am Dax-Ende zollten Anteile am Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall dem jüngst erreichten Rekordhoch Tribut und notierten 3,4 Prozent tiefer.