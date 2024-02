Börse in Frankfurt Dax hält sich knapp unter 17.000 Punkten

Auch europaweit wurden überwiegend moderate Verluste verzeichnet, so etwa in Paris und London. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 erreichte zeitweise den höchsten Stand seit 2001 und ging letztlich mit plus 0,11 Prozent auf 4715,87 Punkten aus dem Tag. In den USA gab der Dow Jones Industrial zuletzt zwar leicht nach, der breite S&P 500 und die Nasdaq-Börsen legten unterdessen zu.