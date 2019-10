Börse in Frankfurt : Dax gibt nach schwacher Vorwoche etwas weiter nach

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Der Dax ist nach einem schwachen Oktober-Auftakt mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Der deutsche Leitindex fiel am Vormittag um 0,26 Prozent auf 11.981,06 Punkte. So waren die deutschen Industrieaufträge im August weiter gesunken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa