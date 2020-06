Börse in Frankfurt : Dax gibt nach Rutsch unter 12.000 Punkte weiter nach

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Nach dem steilen Vortagesrutsch zurück unter 12.000 Punkte ist der Dax am Freitag weiter gesunken. Hatte der Leitindex zu Wochenbeginn noch die runde Marke von 13.000 Punkten vor Augen, steht er nun mehr als 1000 Punkte tiefer.

Er verlor kurz nach der Eröffnung des Xetra-Handels am Freitag 1,03 Prozent auf 11.846,92 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein Minus von 7,8 Prozent ab. Der Dax sei wieder in der Realität angekommen, hieß es am Markt.