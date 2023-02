Börse in Frankfurt : Dax gibt nach - Adidas schockiert Anleger

Frankfurt/Main Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Freitag nach den jüngsten Gewinnen weiter zurückgehalten. Über eine Stunde nach Handelsbeginn sank der Leitindex Dax um 0,54 Prozent auf 15.439,85 Punkte.

An den Börsen in Übersee lastete die Zinsangst ebenfalls auf der Stimmung: In New York war es am Donnerstag nach dem europäischen Handelsende weiter bergab gegangen, und auch an den asiatischen Märkten überwogen zuletzt die Verluste.