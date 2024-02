Börse in Frankfurt Dax ganz nah an Rekordhoch

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit plus 0,65 Prozent auf 4746,35 Punkte. Die Länderbörse in Paris verzeichnete Gewinne in ähnlicher Größenordnung, während der Londoner FTSE 100 nahezu auf der Stelle trat. In New York stieg der Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa um 0,5 Prozent.