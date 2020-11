Börse in Frankfurt : Dax folgt der Rally an der Wall Street und in Asien

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Kursgewinne an den Börsen in den USA und Asien haben am Montagmorgen für einen freundlichen Wochenauftakt auch am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,72 Prozent auf 13 170 Punkte.

Der MDax der 60 mittelgroßen Werte stieg um 0,77 Prozent auf 28 732 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,78 Prozent auf 3459 Punkte vor.