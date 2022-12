Börse in Frankfurt : Dax fällt wegen Zinssorgen unter 14.000 Punkte

Frankfurt/Main Belastet von Zinssorgen hat der deutsche Aktienmarkt seine Vortagesverluste heute ausgeweitet. „Risiko raus, heißt die Devise auch am Schluss der turbulenten Handelswoche“, sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets, und verwies auf den Verlust im Leitindex Dax von rund 600 Punkten in den vergangenen drei Handelstagen.

Letztlich beendete das Börsenbarometer den Handel mit einem Minus von 0,67 Prozent auf 13.893,07 Punkte. Das Wochenminus beläuft sich auf 3,3 Prozent. Der MDax ging am Freitag mit einem Abschlag von 1,29 Prozent auf 24.963,00 Zähler aus dem Tag. Ähnlich sah es an den anderen Börsen Europas aus. In den USA wurden ebenfalls Verluste verbucht. Der Dow Jones verlor zum Börsenschluss in Europa 1,4 Prozent.