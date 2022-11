Börse in Frankfurt : Dax fällt minimal - Anleger halten sich zurück nach Rally

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat nach seiner jüngsten Gewinnserie am Dienstag eine Atempause eingelegt. Der Dax fiel zuletzt um 0,08 Prozent auf 14.301,58 Punkte. Seit seinem Jahrestief Ende September hat sich der Leitindex inzwischen um mehr als 20 Prozent erholt und liegt mittlerweile auf dem höchsten Niveau seit Anfang Juni.

Der MDax sank am Dienstagvormittag um 0,45 Prozent auf 26.187,71 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 0,2 Prozent zu.

Frische Impulse könnten der ZEW-Index am späten Vormittag sowie Daten zu den US-Erzeugerpreisen am frühen Nachmittag. „Sollte sich der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen heute verbessern, werden die Konjunkturängste zwar geschmälert, gleichzeitig aber werden die Zinserwartungen untermauert. Es wird sich zeigen müssen, wie nachhaltig der Optimismus der Marktteilnehmer ist“, sagten die Experten der Landesbank Helaba.

Interessant werden dürfte am Nachmittag die Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise für Oktober. Es sind die Preise, die die Hersteller für ihre Produkte verlangen. Sie gelten als Indikator für den künftigen Preisdruck. Marktteilnehmer werden darauf achten, ob die Daten den jüngst nachlassenden Inflationsdruck in den USA bestätigen. Eine sinkende Teuerung ist einer der zentralen Aspekte für die US-Notenbank Fed, die Zinsen demnächst womöglich nicht mehr so stark anzuheben wie zuletzt. Ein geringerer Zinsdruck wiederum hilft dem Aktienmarkt.