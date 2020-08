Börse in Frankfurt : Dax etwas schwächer - Anleger vor Wochenende vorsichtiger

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat sich im frühen Freitagshandel schwächer präsentiert und sich zunächst wieder etwas von der 13.000-Punkte-Marke entfernt. Der deutsche Leitindex verlor zunächst 0,40 Prozent auf 12.941,60 Punkte.

Am Dienstag hatte der Index nach fast drei Wochen wieder die runde Marke übersprungen. Um nachhaltig darüber zu bleiben, fehlen derzeit aber die Impulse.

Unternehmenszahlen lieferten zum Wochenschluss weniger Impulse als an den Tagen zuvor. Der Batteriehersteller Varta hatte am Vorabend nach Börsenschluss die Prognose erhöht. Bereits im späten Xetra-Handel waren die Papiere auf ein Rekordhoch geklettert und hatten damit ihren bisherigen Spitzenwert aus dem Dezember 2019 übersprungen. An diesem Freitag nahmen Anleger nun Gewinne mit: Die Aktien fielen um mehr als neun Prozent.