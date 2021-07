Börse in Frankfurt : Dax etwas höher - MDax und SDax mit Rekorden

Frankfurt/Main An einem Tag mit vielen Quartalszahlen hat der Dax im frühen Donnerstagshandel moderat zugelegt, während MDax und SDax Rekordhochs erreichten.

An der Wall Street gab es nach der US-Leitzinsentscheidung bei den Standardwerten am Vortag ebenfalls wenig Bewegung. Die Tech-Indizes der Nasdaq konnten sich indes vom schwachen Dienstag erholen. In Asien ging es am Morgen aufwärts: Die chinesischen Börsen erholten sich von ihren Verlusten.