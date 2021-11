Börse in Frankfurt : Dax erreicht Rekordhoch

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat am Dienstag nach einem verhaltenen Start ein Rekordhoch erreicht. Der deutsche Leitindex kletterte auf die Bestmarke von gut 16.089 Punkten und verlor dann etwas an Schwung.

Thema bleibt indes die laufende Berichtssaison, die unter anderem Geschäftszahlen von Munich Re und Bayer lieferte. So stimmten eine hohe Nachfrage nach Saatgut und Pflanzenschutzmitteln sowie Zuwächse im Pharmageschäft den Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer etwas zuversichtlicher. Damit zogen die Aktien der Leverkusener an der Dax-Spitze um gut drei Prozent an.