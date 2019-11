Börse in Frankfurt : Dax erreicht neues Hoch seit Mai 2018

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main Der Dax hat nach der jüngsten Rally weiter zugelegt. Am Nachmittag markierte der deutsche Leitindex bei 13.187 Punkten ein neues Hoch seit Mai 2018 und gewann zuletzt 0,24 Prozent auf 13.180,38 Punkte.

Mit Blick auf die laufende Berichtssaison standen vor allem die Dax-Mitglieder Adidas, Wirecard und BMW im Fokus. Trotz besser als erwarteter Quartalszahlen sanken die Papiere des Sportartikelkonzerns am Indexende um knapp drei Prozent. Börsianer verwiesen auf die bereits hohe Bewertung, die das weitere Potenzial begrenze.

SMS Innenausbau in Güdingen

SMS Innenausbau in Güdingen : Ein Familienbetrieb auf internationalem Parkett

Am deutschen Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,33 Prozent am Vortag auf minus 0,32 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,05 Prozent auf 144,36 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,09 Prozent auf 170,57 Punkte. Der Euro notierte bei 1,1091 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1109 (Montag: 1,1158) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9002 (0,8962) Euro gekostet.