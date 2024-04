Börse in Frankfurt Dax erreicht Bestmarke zum Handelsauftakt

Nach einem robusten ersten Quartal legte der deutsche Leitindex zuletzt um 0,28 Prozent auf 18.543,75 Punkte zu. Damit geht es stark weiter, das erste Quartal hatte der Dax am Donnerstag mit einem satten Plus von gut 10 Prozent beendet. Der MDax gewann am Dienstagvormittag 0,50 Prozent auf 27.179,52 Zähler. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Euroregion, legte im frühen Handel um 0,53 Prozent auf 5110,55 Zähler zu.