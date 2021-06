Börse in Frankfurt : Dax erlahmt zum Wochenausklang - Adidas stark

Frankfurt/Main Dem Dax ist vor dem Wochenende etwas die Luft ausgegangen. Der deutsche Leitindex schloss am Freitag leicht mit 0,12 Prozent im Plus bei 15.607,97 Punkten.

Mit einem Anstieg um 6,4 Prozent setzten sich die Aktien von Adidas an die Dax-Spitze. Grund war ein Umsatzsprung des Wettbewerbers Nike, dessen Aktien in New York um 14 Prozent nach oben schnellten. Die Adidas-Titel schafften es in der Spitze mit mehr als 311 Euro auf ein Hoch seit Anfang 2020. Auch Puma profitierten und erklommen ein Rekordhoch bei über 100 Euro. Sie schlossen 2 Prozent höher.