Börse in Frankfurt Dax-Erholung geht mit moderaten Gewinnen weiter

Diese ließ nach einem freundlichen Auftakt allerdings etwas nach: Eine Stunde nach Handelsbeginn gewann der deutsche Leitindex noch 0,29 Prozent auf 15.504,61 Punkte. Damit knüpfte er gleichwohl an seine Erholung an, die am Dienstag begonnen und sich am Mittwoch mit moderaten Gewinnen fortgesetzt hatte.