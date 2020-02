Börse in Frankfurt : Dax erholt sich weiter

Frankfurt/Main Des Dax hat sich am Donnerstag weiter erholt. Unter anderem gestützt von der Umsetzung der Vereinbarungen im US-chinesischen Zollstreit stieg der Leitindex am Nachmittag um 0,63 Prozent auf 13.563,13 Punkte.

In der zweiten deutschen Börsenliga ging es für den MDax am Donnerstag um 0,28 Prozent auf 28.861,12 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx stieg um 0,6 Prozent. Die Indizes folgten damit der Stärke an den internationalen Börsen. Auch bei China-Aktien war die Erholung weiter gegangen und in New York zeichnet sich für den Dow Jones Industrial am Donnerstag ein neuer Rekord ab.