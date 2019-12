Börse in Frankfurt : Dax erholt sich - positives Zollsignal als Antrieb

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Ein erneuter Hoffnungsschimmer im Zollstreit hat dem Dax einen Schub nach oben gebracht.

Die von Beginn an eingeschlagene Erholungsbewegung wurde am Morgen zusätzlich befeuert von erneuten Spekulationen rund um den Handelsstreit zwischen den USA und China. Kreisen zufolge soll es nun doch wieder eine Annäherung zwischen den Streitparteien geben. Auch der MDax konnte vor diesem Hintergrund um 1,12 Prozent auf 27.198,04 Punkte zulegen. Der EuroStoxx als Leitindex der Eurozone stieg in ähnlichem Rahmen.