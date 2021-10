Börse in Frankfurt : Dax erholt sich - Inflationssorgen verblassen

Frankfurt/Main Der Dax hat sich am Donnerstag etwas von seinen jüngsten Verlusten erhöht. Auftrieb gaben dem deutschen Leitindex nachlassende Inflationssorgen und ein Kompromissvorschlag im US-Schuldenstreit.

Das Börsenbarometer überwand die Marke von 15.000 Punkten und schloss 1,85 Prozent im Plus bei 15.250,86 Punkten. Bis zu seinem im August bei gut 16.030 Punkten erreichten Rekordhoch ist der Weg aber noch weit. Der MDax der mittelgroßen Werte rückte am Donnerstag um 0,64 Prozent auf 33.506,20 Punkte vor.

„Hilfreich sind heute die rückläufigen Energiepreise, welche eine Entspannung an der Inflationsfront andeuten“, schrieb Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect-Bank. Nachdem sich Russlands Präsident Wladimir Putin für die Prüfung einer Erhöhung des Gasangebots für die EU ausgesprochen hatte, entspannte sich die Lage auf den Öl- und Gasmärkten. Zudem sorgt in den USA ein Angebot der Republikaner, die Verlängerung der Schuldenobergrenze bis Dezember nicht blockieren zu wollen, für Unterstützung an der Wall Street.

Unter den Einzelwerten im Dax zählte BMW mit plus 2,3 Prozent zu den attraktivsten Werten. Der Autobauer konnte die Engpässe bei Halbleitern im dritten Quartal besser abfedern als der Konkurrent Mercedes-Benz. Gleichwohl gehörten die Papiere von Daimler mit einem Aufschlag von rund 4 Prozent ebenfalls zu den größten Gewinnern im Leitindex, da Autoaktien in dem aufgehellten Umfeld wieder gefragt waren.

Auch an den anderen europäischen Leitbörsen ging es aufwärts. So stieg der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 2,14 Prozent auf 4098,34 Punkte. Der Pariser Cac 40 und der Londoner FTSE 100 legten jeweils weniger deutlich zu. In New York stand der Dow Jones zum europäischen Handelsschluss mit 1,5 Prozent im Plus.