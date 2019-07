Börse in Frankfurt : Dax durch Niedrigzinshoffnungen angetrieben

Frankfurt/Main Getrieben von der Hoffnung auf billiges Geld von den Notenbanken ist der Dax am Freitag nach zwei verlustreichen Tagen zum Start in den Handel wieder gestiegen. Nach Börsenbeginn legte der Leitindex um 0,62 Prozent auf 12.303,60 Punkte zu.

Am Morgen trieben maue Inflationsdaten aus Japan die Börsen in Asien an. In den USA hatte zudem der Präsident der Federal Reserve Bank of New York die Notwendigkeit einer schnellen Zinsreaktion der US-Notenbank unterstrichen, sollten die Währungshüter zu dem Schluss kommen, dass sich die US-Wirtschaft in Schwierigkeiten befinde. Am kommenden Donnerstag hoffen die Anleger außerdem auf eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank.