Börse in Frankfurt : Dax durch Lockdown-Sorgen ausgebremst

Frankfurt/Main Verunsicherung wegen der Corona-Pandemie hat am Freitag am deutschen Aktienmarkt Anleger vorsichtig werden lassen.

Belastet von Kursrutschen vor allem bei zyklischen Industriewerten fiel der Dax um 0,38 Prozent auf 16.159,97 Punkte. Sein Wochenplus schrumpfte damit auf 0,4 Prozent. Am Donnerstag hatte der Leitindex seine inzwischen fast siebenwöchige Rally noch mit 16.290 Punkten gekrönt. Anleger begannen dann aber am Vortag schon mit Gewinnmitnahmen, die sich nun ein Stück weit fortsetzten.

Wie Marktbeobachter Michael Hewson vom Broker CMC Markets schrieb, bereitet die Pandemie-Lage in Österreich den Anlegern Kopfschmerzen. Das Alpenland geht am Montag erneut in einen Lockdown, den der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auch in Deutschland nicht mehr ausschließen wollte. Die BayernLB befürchtet, dass der Aufschwung in den am stärksten betroffenen Ländern „einen Winterschlaf einlegen“ könnte. Dazu zählen die Experten auch Deutschland.