Börse in Frankfurt : Dax dreht nach Trump-Zollankündigung ins Minus

Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt sind Anleger nach einem Zoll-Tweet von US-Präsident Donald Trump wieder in Deckung gegangen.

Unsicherheiten, die im Zusammenhang mit der Wahl des neuen SPD-Führungsduos befürchtet worden waren, machten sich dagegen am breiten Markt nicht bemerkbar. Mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans droht der großen Koalition die Zerreißprobe. Vor dem Hintergrund rutschten die Titel von RWE mit fast vier Prozent besonders deutlich ins Dax-Minus. Mit Esken und Walter-Borjans drifte die Regierung nach links und werde gleichzeitig grüner, schrieb Kepler-Analyst Ingo Becker in einer ersten Reaktion am Montag. Damit würden auch die Erwartungen an die Kompensationszahlungen für den Austritt aus der Kohleverstromung kleiner werden.