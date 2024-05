Börse in Frankfurt Dax dreht kurz vor Rekordhoch ab

Trotz des Rücksetzers des Dax sehen Börsianer diesen unverändert im Aufwärtstrend. „Aktuell sieht es so aus, als wollten sich die Bullen mit dem Deutschen Aktienindex still und leise an das Allzeithoch heranpirschen“, schrieb Stratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Die Pessimisten am Markt hätten offenkundig kapituliert, der Dax scheine abgesehen von kurzen Rücksetzern nur steigen zu können.