Börse in Frankfurt : Dax deutlich im Plus bei über 12.600 Punkten

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag deutlich zugelegt. Im Handelsverlauf gab der Dax einen Teil seiner Gewinne zwar wieder ab. Mit plus 1,70 Prozent auf 12.649,03 Punkte zeigte er sich aber immer noch spürbar erholt.

Mit einem Kursplus von 1,6 Prozent rückten die Aktien von Lufthansa in den Fokus. Sie zogen vor allem am Nachmittag die Aufmerksamkeit auf sich, nachdem die Fluggesellschaft ihre Jahresziele für das Ergebnis und den für Aktionäre interessanten freien Barmittelzufluss angehoben hatte.

Abwärtstrend bei Drägerwerk

Dow Jones legt zu

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Montag um 1,77 Prozent auf 3441,64 Punkte nach oben. Auch in Paris und London wurden deutliche Gewinne verbucht. In den USA stieg der Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa um rund zwei Prozent. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes legten mit rund dreieinhalb Prozent Plus noch deutlicher zu.