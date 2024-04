Börse in Frankfurt Dax bricht Erholung ab

Der MDax schloss zur Wochenmitte mit minus 0,18 Prozent auf 25.926,74 Zähler. In New York notierten der Leitindex Dow Jones Industrial wie auch der technologielastige Nasdaq 100 zum europäischen Börsenschluss nach zunächst freundlichem Start jeweils etwa ein halbes Prozent tiefer. Erst am Dienstag hatte US-Notenbankchef Jerome Powell ein weiteres Mal die Hoffnung der Anleger auf bald sinkende Zinsen gedämpft. Auch die Risiken im Nahen Osten lassen sich nicht ausblenden.