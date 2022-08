Börse in Frankfurt : Dax bleibt unter Druck

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa

Frankfurt/Main In dem international angeschlagenen Börsenumfeld hat der deutsche Aktienmarkt seine jüngsten Verluste etwas ausgeweitet.

Der Leitindex Dax gab am Mittwoch nach einem kurzen Ausflug in die Gewinnzone bis zum Mittag um 0,39 Prozent auf 13.142,94 Punkte nach. Zu Wochenbeginn war das Börsenbarometer angesichts der wieder aufgeflammten Zinsangst und der Furcht vor weiter steigenden Energiepreisen um mehr als zwei Prozent abgesackt. Am Dienstag verzeichnete es weitere Verluste.