Börse in Frankfurt : Dax bleibt unter Druck

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main An der Frankfurter Aktienbörse geht der Kursrutsch vom Freitag in der neuen Woche weiter. Der Leitindex Dax gab am Montag in den Anfangsminuten nochmals um 0,84 Prozent auf 15.317,77 Punkte nach.