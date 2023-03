Börse in Frankfurt Dax bleibt im Spannungsfeld von Bankenkrise und Geldpolitik

Aus konjunktureller Sicht dürfte in der neuen Woche der Ifo-Geschäftsklimaindex am Montag genau beobachtet werden, der mehr oder weniger stabil zum Vormonat erwartet wird. Auch das Thema Inflation dürfteauf dem Radarschirm der Investoren bleiben. Am Freitag steht die Bekanntgabe der Verbraucherpreise für März im Euroraum auf der Agenda. Dabei erwartet die Commerzbank einen deutlichen Rückgang von 8,5 Prozent im Vormonat auf 6,8 Prozent. Für die Kerninflation (etwa ohne die schwankenden Energiepreise) rechnen sie jedoch mit einem unverändert hohen Niveau von 5,6 Prozent.