Börse in Frankfurt : Dax bleibt im Minus - Nervosität vor EZB-Zinsentscheid

Frankfurt/Main Vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) sind die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag teils merklich unter Druck geraten. Die EZB wird nach Einschätzung einer überwiegenden Mehrheit von Volkswirten die Leitzinsen erneut deutlich um 0,75 Prozentpunkte anheben.

Im Fokus steht zudem weiter die Berichtssaison der Unternehmen. So knickten die Anteilsscheine von Infineon am Dax-Ende um mehr als vier Prozent ein. Die Papiere gerieten in den Sog des Wettbewerbers STMicroelectronics, dessen Anteilsscheine zuletzt an der Börse Euronext um mehr als sieben Prozent einbrachen.