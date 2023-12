Börse in Frankfurt Dax bewegt sich am Verfallstag kaum

Die Nase vorn hatte im Dax Zalando mit drei Prozent Plus. Die Titel des Online-Modehändlers knüpften an den positiven Vortagestrend an. Sie gehören in diesem Jahr zu den größten Verlierern im Leitindex, sodass hier offenbar Nachholbedarf gesehen wurde. Gefragt waren auch die Papiere von Mercedes-Benz, die um 1,4 Prozent kletterten. Die Gewinne passten hier zum jüngsten Erholungstrend der Branche.