Börse in Frankfurt : Dax bekommt durch Quartalsberichte Aufwind

Frankfurt/Main Der Dax hat am Donnerstagvormittag die Marke von 13 100 Punkten verteidigt. Eine Reihe sehr erfreulicher Quartalsberichte von US-Konzernen sowie von heimischen Unternehmen sorgte für positive Stimmung.

Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex um 0,60 Prozent auf 13 183,00 Punkte und machte damit seinen Vortagesverlust mehr als wett. Nach einem anderthalbwöchigen starken Lauf, durch den der Dax gut sechseinhalb Prozent gewonnen hatte, war er am Dienstag bis auf 13 313 Punkte geklettert. Damit hatte er erstmals seit dem Corona-Crash in diesem Jahr wieder im Plus gelegen. Zugleich hatte das Börsenbarometer so auch seinen höchsten Stand seit Februar zurückerobert, bevor es zur Wochenmitte dann zu leichten Gewinnmitnahmen kam.