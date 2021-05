Börse in Frankfurt : Dax behauptet sich über 15.500 Punkten

Frankfurt/Main Der Dax hat am Freitag eine mäßig verlaufene Handelswoche versöhnlich beendet. Dabei konnte sich der deutsche Leitindex auch über der Marke von 15.500 Punkten behaupten. Zum Schlussgong stand ein Aufschlag von 0,74 Prozent auf 15.519,98 Punkte zu Buche.

In den hinteren Börsenreihen stachen Koenig&Bauer als Favorit im Nebenwerte-Index SDax mit einem Plus von fast sieben Prozent auf 28,80 Euro heraus. Das Analysehaus Warburg Research hob das Kursziel auf 38 Euro an und räumt den Titeln des Druckmaschinenherstellers damit noch mehr Aufwärtspotenzial als bisher ein.

Auf internationaler Bühne ging es für den EuroStoxx 50 ebenfalls aufwärts, der Eurozonen-Leitindex stieg am Nachmittag auf höchsten Stand seit Anfang 2008 und schloss leicht darunter mit plus 0,78 Prozent auf 4070,56 Zählern. Ähnlich hohe Gewinne verzeichnete die Börse in Paris, während der Handel in London nur etwas höher endete. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial bewegte sich zum Handelsschluss in Europa mit 0,4 Prozent im Plus.