Börse in Frankfurt : Dax behauptet sich moderat im Plus

Dax behauptet sich moderat im Plus

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat von positiv aufgenommenen Nachrichten zum US-chinesischen Handelsstreit profitiert.

Allerdings bröckelten die Gewinne bis zum Nachmittag ein Stück weit ab, womit der Dax zuletzt noch mit 13.228,56 Punkten bei 0,49 Prozent in Plus stand.

Im Dax führte der Chiphersteller und Autozulieferer Infineon mit einem Plus von 2,10 Prozent. Auf dem dritten Platz stand Daimler mit plus 1,21 Prozent. Ein Analyst führte die Stärke auch auf Spekulationen zurück, wonach ein strategischer Investor derzeit dabei sein könnte, eine Beteiligung an den Stuttgartern aufzubauen.