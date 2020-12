Börse in Frankfurt : Dax auf Erholungskurs nach Talfahrt am Vortag

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag einen Erholungskurs eingeschlagen.

Der nahende Start der Impfkampagne hierzulande macht Mut, zumal erwartet wird, dass die Impfung auch gegen die neue Variante des Coronavirus wirksam sein dürfte. Nach dem dreiprozentigen Rückschlag am Montag legte der Dax am Dienstagmittag um 1,03 Prozent auf 13.382,82 Punkte zu. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,69 Prozent auf 30.071,77 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,40 Prozent.

„Grundsätzlich werden die Nachrichten über die neue Virus-Variante positiv überlagert von den noch in dieser Woche in Europa startenden Impfungen“, sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst von CMC Markets. Jeder Tag bedeute dann einen Fortschritt, „da Tausende von Menschen gegen das Virus immun werden und somit mögliche neue Corona-Infektionswellen immer flacher ausfallen dürften“. Nachdem in Großbritannien und inzwischen auch in den USA bereits geimpft wird, soll es in Deutschland am Sonntag losgehen.