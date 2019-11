Börse in Frankfurt : Dax-Anleger wieder vorsichtiger - Immobilienwerte gefragt

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Der Dax hat am Dienstag nach einem zunächst stabilen Auftakt nachgegeben. Gegen Mittag verlor der deutsche Leitindex 0,23 Prozent auf 13.215,88 Punkte.

Das Handelskonflikt-Thema bleibe bestimmend und bremse jüngste Erholungstendenzen teils immer wieder aus, sagte Marktbeobachter Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Erst nach einer Finalisierung des Phase-1-Abkommens dürfte dem Experten zufolge dieser Bremsklotz an Wirkung verlieren.

Ein Händler verwies zudem auf einen womöglich wenig spannenden Wochenausklang mit dem Thanksgiving-Feiertag in Amerika am Donnerstag und einem verkürzten US-Handel am Freitag. Der Freitag nach dem Erntedankfest ist der sogenannte Black Friday - ein Brückentag, den die Amerikaner für gewöhnlich für Weihnachtseinkäufe nutzen.