Börse in Frankfurt Dax-Anleger vorsichtig vor Tech-Zahlen

Für Stimmungsdämpfer sorgten am Dienstag Banken nach Quartalszahlen der Schweizer UBS und der in Schieflage geratenen US-Regionalbank First Republic Bank, wo Kunden in den ersten drei Monaten des Jahres mehr Geld abgezogen hatten als erwartet. Die UBS verdiente im ersten Quartal deutlich weniger als im Vorjahr. Die Ergebnisse rücken aber wegen der anstehenden Fusion mit der Credit Suisse in den Hintergrund. Die meisten Fragen dazu kann das Management noch nicht beantworten.