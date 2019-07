Börse in Frankfurt : Dax-Anleger entscheiden sich erneut fürs Abwarten

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen.

Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger am Montag in der Defensive geblieben. Positive Daten vom US-Arbeitsmarkt hatten bereits am Freitag für Unsicherheit darüber gesorgt, ob es tatsächlich zu der erhofften deutlichen Zinswende durch die US-Notenbank Fed kommt.

Der hiesige Leitindex Dax schloss nun 0,20 Prozent tiefer bei 12.543,51 Punkten. Für den Index der mittelgroßen Unternehmen MDax ging es um 0,16 Prozent auf 25.887,47 Punkte nach unten.