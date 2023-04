Börse in Frankfurt Dax-Anleger bleiben in Woche der Notenbanken wohl vorsichtig

Zudem geht in der neuen Woche die Berichtssaison der Unternehmen in eine weitere Runde. Sie könnte mehr Auskunft darüber geben, wie stark sich die gestiegenen Zinsen bereits in den jeweiligen Bilanzen bemerkbar gemacht haben. Besonders dicht gedrängt ist dabei das Programm am Donnerstag. Dann präsentieren auch etliche Dax-Unternehmen ihre Geschäftszahlen, darunter die Autobauer BMW und Volkswagen, der Konsumgüterkonzern Henkel und das Wohnungsbauunternehmen Vonovia.