Börse in Frankfurt Dax am Verfallstag zunächst knapp im Minus

Der Dax hat sich in den vergangenen Tagen wieder ein kleines Polster zur 18.000-Punkte-Marke angelegt. Er steuert auf ein Wochenplus von 1,3 Prozent zu. Die US-Technologiewerte hatten ihre Rekordjagd im S&P 500 und Nasdaq 100 zwar am Vortag mit weiteren Höchstständen gekrönt, doch dort war es dann zu Gewinnmitnahmen gekommen. Nvidia musste den am Dienstag eroberten Titel des teuersten Unternehmens der Welt wieder an Microsoft abgeben.