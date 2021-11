Börse in Frankfurt : Dax am Mittag nahezu unverändert

Dax am Mittag nahezu unverändert

Frankfurt/Main Der Dax hat am Donnerstag seinen Rekordlauf zum Handelsstart fortgesetzt und ist bis knapp unter die Marke von 16.300 Punkten gestiegen. Am Vormittag setzten dann leichte Gewinnmitnahmen ein.

Favorit im Leitindex waren zur Mittagszeit die Anteile von Siemens Healthineers mit plus 4,4 Prozent, die nach den überraschend ehrgeizigen Mittelfristzielen nun von weiteren positiven Analystenkommentaren profitierten. Dabei erklommen die Papiere des Medizintechnikunternehmens auch einen neuen Rekordstand. Covestro stiegen um 3,1 Prozent, nachdem die britische Großbank HSBC das Papier des Kunststoffherstellers auf „Buy“ hochgestuft hatte.

Im MDax nahmen die Aktien von Thyssenkrupp die Index-Spitze ein mit plus 5,5 Prozent. Der Stahl- und Industriekonzern gab etwas besser als erwartete Jahreszahlen bekannt. Auch ein Ausblick auf 2021/22 wurde gegeben, der zudem den Erwartungen am Markt entsprach, wie ein Händler sagte. „Alles in allem eine solide Berichterstattung, aber ohne größere Überraschungen.“