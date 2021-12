Kriminalität : Datenklau an Geldautomaten immer seltener

Datenklau an Geldautomaten immer seltener

Bundesweit wurden in diesem Jahr von Januar November 116 Mal Geldautomaten manipuliert, um Kartendaten und Geheimnummer (PIN) von Bankkunden auszuspähen. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Frankfurt/Main Ob Manipulationen an Automaten oder der Schaden durch solche „Skimming“-Angriffe. Der Schaden ist auf einen Rekordtief gesunken.

Der Datenklau an Geldautomaten in Deutschland wird immer mehr zum Auslaufmodell.

Sowohl die Zahl der Manipulationen an Automaten als auch der Schaden durch solche „Skimming“-Angriffe ist im laufenden Jahr weiter gesunken, wie die Frankfurter Einrichtung Euro Kartensysteme auf Anfrage mitteilte.

Der Bruttoschaden durch „Skimming“ sank auf gerade noch 330.000 Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es noch etwas mehr als eine Million Euro, im Gesamtjahr 2020 dann rund 1,06 Millionen Euro. Dank Investitionen in mehr Sicherheit sinkt die Schadenssumme seit Jahren. Deutschland setzt dabei seit Jahren auf die EMV-Technik: Bezahlkarten sind mit einer Art Mini-Computer ausgestattet, die Karte wird bei jedem Gebrauch auf Echtheit geprüft. Diese Technik setzt sich zunehmend weltweit durch, Kriminelle können daher in Deutschland geklaute Daten von Bezahlkarten nur noch in sehr wenigen Ländern zu Geld machen.