Todesfall Das Phantom hinter der Pistole: Gaston Glock ist tot

Das Geheimnis um die Waffen ist gleichzeitig ihr Erfolgsrezept. „Das liegt an unserer Kleinheit, also die Entwicklung war auf zwei, drei Leute beschränkt. Das war es, was uns so schnell vorangebracht hat“, sagte Glock in seinem einzig bekannten TV-Interview im ORF im Jahr 1982. Weder Informationen noch Profite sollten verloren gehen, weshalb nicht nur alle Waffen, sondern auch die Produktionsmaschinen bis heute von der Firma selbst hergestellt werden.