Landwirtschaft Das Höfesterben geht verlangsamt weiter - Öko wächst

Damit hat sich die Konzentration auf immer größere Betriebe in der Landwirtschaft etwas verlangsamt. 2600 Aufgaben pro Jahr bedeuteten einen deutlichen Rückgang im Vergleich im Vergleich zu früheren Agrarerhebungen. So hatten in den Jahren zwischen 2010 und 2013 jährlich 4700 Höfe aufgeben müssen. Im Schnitt wuchs die Fläche pro Betrieb von 56 Hektar im Jahr 2010 auf nun 65 Hektar.