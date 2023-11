Lebensmittel Das Bäckerhandwerk - Zwischen Brotkunst und Preisdruck

„Zucker ist dreimal so teuer wie vor drei Jahren“, sagt Bäcker Exner, der sein Sortiment verkleinert hat und auch mal nachmittags früher schließt. „Immer wenn der Deutsche zu wenig Geld hat, spart er an Lebensmitteln.“ Und 2024 könnte es noch mal teurer werden, zumindest in Bäckerei-Cafés, wenn die niedrigere Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie im kommenden Jahr wieder auf 19 Prozent steigt.