Daimler Truck : Daimlers Lkw-Geschäft wird am 1. Dezember unabhängig

Stuttgart Die Lkw-Produktion des Daimler-Konzerns soll zum 1. Dezember unabhängig werden. Außerdem plant der Konzern weitere Umstrukturierungen im kommenden Jahr.

Daimler hatte in der vergangenen Woche bestätigt, das Geschäft mit Lastwagen und Bussen am 10. Dezember an die Frankfurter Börse zu bringen. Zu diesem Termin sollen Daimler-Aktionäre an der neuen Gesellschaft beteiligt werden. Dazu wird eine Aktie der Daimler Truck Holding AG für je zwei Aktien der Daimler AG ausgeteilt.