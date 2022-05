Fluglinien ab Saarbrücken : Internationale Airline begeistert von Saarbrücker Flughafen: „Der Beste, den wir im Angebot haben“

Jesper Rungholm, Gründer und Chefpilot der dänischen Airline DAT, fliegt nach eigenen Worten den Flughafen Saarbrücken besonders gerne an. Die Airline bedient insgesamt 120 Linienverbindungen und hat 600 Beschäftigte. Foto: DAT

Saarbrücken Es werden endlich wieder mehr Flüge. Die Maschinen der dänischen Airline DAT sind auf der Berlin-Verbindung ab Saarbrücken im Schnitt zu 60 Prozent ausgelastet. Und DAT-Gründer und Chef Jesper Rungholm schwärmt vom Saar-Airport.

Die dänische Fluggesellschaft DAT rechnet in diesem Sommer wieder mit einem starken Anstieg der Passagierzahlen auf der Berlin-Verbindung ab Saarbrücken. DAT-Gründer und Chefpilot Jester Rungholm sieht nach dem Rückgang von Corona in Flugverbindungen wieder die konkurrenzlose zeitliche Alternative, um als Geschäfts- oder Privatreisender die Bundeshauptstadt schnell zu erreichen. „Wir bieten bis zu zwei Verbindungen täglich nach Berlin an. Und es wird jetzt wieder besser. Es läuft von den Passagierzahlen her in die richtige Richtung. Wir sind im Schnitt derzeit zu 60 Prozent pro Flug ausgelastet. Das ist absolut OK“, sagt Rungholm im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung.

Die DAT bedient insgesamt 120 Linienverbindungen. Jester Rungholm und seine Frau haben die Airline vor 32 Jahren gegründet. Heute arbeiten 600 Beschäftigte bei der dänischen Airline, die mittlerweile 24 eigene Maschinen einsetzt.

Lesen Sie auch SunExpress : Saarbrücker Flughafen bietet bald einen zusätzlichen Flug für eines der beliebtesten Reiseziele der Saarländer an

Im ersten Jahr ihres Saarbrücken-Engagements litt die Airline massiv unter der beginnenden Corona-Krise. Auf gerade einmal 20 100 Passagiere nach Berlin kam die DAT damals, die seit Januar 2020 am Saar-Airport vertreten ist. Zum Vergleich: Vor ihrem Abgang an der Saar 2019 kam die Luxair noch auf nahezu rund 71 000 Fluggäste auf der Berlin-Verbindung. Auch heute ist auf dieser Strecke noch viel Luft nach oben.

Das in Saarbrücken stationierte Flugzeug vom Typ ATR 42 ist ein Turbo-Propeller-Flugzeug

Die DAT setzt als Fluggerät eine in Saarbrücken fest stationierte Maschine vom Typ ATR 42 mit 48 Sitzplätzen ein. Zugleich liefere dieses Turbo-Propeller-Flugzeug derzeit die besten Werte zur Verringerung von CO₂ im regionalen Flugverkehr, betont Rungholm. Der Einsatz einer größeren Maschine sei auch dann nicht geplant, sollte die Nachfrage stark anziehen. In der Mittagszeit bedient die Maschine zudem an drei Tagen unter der Woche jeweils einen Flug nach Hamburg.

Der DAT-Chef tritt Äußerungen entgegen, Fliegen ab Saarbrücken sei zu teuer. Auf eine rechtzeitige Planung komme es an. Ein Hinflug mit Rückflug am nächsten Tag koste in der Morgenmaschine unter der Woche zuweilen 159 Euro nach Berlin und zurück wiederum 159 Euro bei rechtzeitiger Buchung eine Woche oder länger im Voraus. Bei einer noch längerfristigen Buchung könne sich der Preis für einen Flug auf 134 Euro pro Weg verringern inklusive Service-Gebühren und Gepäck. „Das ist doch ein attraktiver Preis“, sagt Rungholm.

Der DAT-Chef und Däne ist mit dem Engagement am Flughafen Saarbrücken-Ensheim „zu 100 Prozent zufrieden. Dieser Flughafen ist der Beste, den wir im Angebot haben.“ Der DAT-Gründer betont: „Wir fliegen auf Distanzen, die 4000 Kilometer auseinanderliegen. Vom Norden Norwegens bis nach Lampedusa in Italien“. Von allen Flughäfen jedoch, mit denen die DAT zusammenarbeitet, „ist Saarbrücken die Nummer Eins in der Kooperation. Wir bekommen ständige Rückmeldungen des Flughafen-Personals und der Flughafen-Leitung. Man hilft uns, auch bei der weiteren Verbesserung unserer eigenen Angebote. Marketing und Vertrieb sind sehr gut, auch die Kostensituation für uns stimmt“, argumentiert Rungholm. Aus Lampedusa zum Beispiel gebe es überhaupt keine Rückmeldungen. „Die reagieren nie“, sagt der DAT-Chef.

Rungholm sieht für seine Airline perspektivisch keine weiteren Ziele, die ab Saarbrücken bedient werden könnten. „Dann bräuchten wir mehr Fluggerät. Und das ist für uns ein Problem. Wir bilden das ab, was wir mit einer Maschine leisten können. Und das sind weiter die Ziele Berlin und Hamburg.“ Im Urlaubsreisen-Verkehr ist die dänische Airline nicht selbst aktiv. Sie fliege lediglich mit drei Flugzeugen vom Typ Airbus im Auftrag einer anderen Airline.

Airline-Gründer Jester Rungholm: „Ich liebe Geschwindigkeit“