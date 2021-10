Bestellungen : Dämpfer für deutsche Industrie: Weniger Aufträge im August

Im Seehafen an der Ostsee wird ein Schiff mit Kränen abgefertigt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Wiesbaden Lieferengpässe und Knappheit bei Teilen machen vielen Herstellern zu schaffen. Das wirkt sich auch auf die Zahl neuer Aufträge aus. Der Vergleich mit dem Corona-Krisenjahr 2020 macht etwas Hoffnung.

Nach einem kräftigem Auftragsplus in den Vormonaten hat der August für die deutsche Industrie einen Dämpfer gebracht. Beim Auftragseingang verzeichnete das Verarbeitende Gewerbe in dem Monat ein Minus von 7,7 Prozent zum Juli 2021, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte.