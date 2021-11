Börse in Frankfurt : Corona-Unsicherheit hält Dax im Zaum

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Nach seinem jüngsten Rückschlag hat sich der Dax am Montag stabilisiert. Für mehr als leichte Kursgewinne reichte es angesichts der Unsicherheiten, die derzeit von der vierten Corona-Welle ausgehen, allerdings nicht.

Gegen Mittag stand der Leitindex nur knapp mit 0,10 Prozent im Plus bei 16.176,90 Punkten. Die in der Vorwoche erreichte Bestmarke von 16.290 Punkten bleibt damit in Reichweite.