Jahreszahlen : Corona und Schweinepest machen Tönnies zu schaffen

Rheda-Wiedenbrück Für den Fleischkonzern Tönnies war das Corona-Jahr 2020 „die größte Herausforderung der Unternehmensgeschichte“. Dennoch fällt die Bilanz überwiegend positiv aus.

In Deutschland bremste nicht zuletzt der Corona-Ausbruch im Tönnies-Werk in Rheda-Wiedenbrück, der zu einer vierwöchigen Schließung der Anlage führte, das Geschäft. Aber auch der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland, der zu einem Ausfuhrverbot in Drittländer führte, wirbelte den Markt durcheinander. Der Lockdown in der Gastronomie machte sich ebenfalls bemerkbar.